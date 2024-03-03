В Симферополе жителей обходят по квартирам и "настойчиво" приглашают на выборы президента рф - СМИ

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  159067 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  203909 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  183709 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  212635 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  227856 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  184111 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  167048 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  162278 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  175121 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172710 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Симферополе жителей обходят по квартирам и "настойчиво" приглашают на выборы президента рф - СМИ

В Симферополе жителей обходят по квартирам и "настойчиво" приглашают на выборы президента рф - СМИ

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 12:50  •  10603 просмотра

Read in English

российские агитаторы ходят по домам в оккупированном Симферополе, настойчиво призывая жителей голосовать на выборах президента россии и проверяя списки избирателей.

российские агитаторы во временно оккупированном Симферополе обходят поквартирно дома и "настойчиво" приглашают на выборы президента рф. В случае отказа агитаторы пытаются убедить людей "выполнить конституционный долг", сообщает издание Крым.Реалии, передает УНН.

Детали

Как рассказали местные жители изданию, четыре женщины в накидках с логотипом нынешней президентской кампании в россии обходят поквартирно дома и "настойчиво" приглашают на выборы президента рф.

Попутно женщины сверяли фамилии прописанных по этим адресам и прямо спрашивали людей, примут ли участие в голосовании. Если человек отказывался, то одна из агитаторов сразу пыталась убедить "выполнить конституционный долг". И при этом намекала, что эта информация будет "приложена наверх. 

- пишет издание. 

В Макеевке партизаны уничтожили российские агитки, призывавшие жителей оккупированной Донетчины идти на выборы президента рф3 марта 2024, 12:42 • 13767 просмотров

Напомним

Оккупанты искусственно увеличивают явку на временно оккупированных территориях путем принудительного голосования личного состава ссс рф.

Павел Башинский

Павел Башинский

ПолитикаВыборы 2014
simferopolСимферополь
У Сімферополі мешканців обходять по квартирах та “наполегливо” запрошують на вибори президента рф - ЗМІ
In Simferopol, residents are being visited from apartment to apartment and "persistently" invited to the presidential elections in Russia - media
Новости по теме

В Симферополе жителей обходят по квартирам и "настойчиво" приглашают на выборы президента рф - СМИ

российские агитаторы ходят по домам в оккупированном Симферополе, настойчиво призывая жителей голосовать на выборах президента россии и проверяя списки избирателей.

Политика •   •  10603 просмотра
В Симферополе жителей обходят по квартирам и "настойчиво" приглашают на выборы президента рф - СМИ

В Макеевке партизаны уничтожили российские агитки, призывавшие жителей оккупированной Донетчины идти на выборы президента рф

Партизаны в оккупированной Макеевке уничтожили российские пропагандистские плакаты, которые призывали жителей города голосовать на выборах в России.

Война •   •  13767 просмотра
В Макеевке партизаны уничтожили российские агитки, призывавшие жителей оккупированной Донетчины идти на выборы президента рф

ВСУ продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"

Вооруженные силы Украины продолжают расширять и удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив 69 российских оккупантов и отбив штурмовую атаку накануне.

Война •   •  16205 просмотра
ВСУ продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"

ХАМАС прибыл в Каир для переговоров о прекращении огня в Газе и обмене заложниками - Reuters

Делегация ХАМАС прибыла в Каир для переговоров о прекращении огня в Газе и обмене пленными.

Война •   •  15861 просмотра
ХАМАС прибыл в Каир для переговоров о прекращении огня в Газе и обмене заложниками - Reuters

На Авдеевском направлении ВСУ сдерживают врага в районе Бердичев, Орловки и Тоненького - Лиховой

Оперативная ситуация на Авдеевском направлении стабилизируется, Вооруженные силы Украины сдерживают российские войска в районе Бердичева, Орловки и Тоненького.

Война •   •  18860 просмотра
На Авдеевском направлении ВСУ сдерживают врага в районе Бердичев, Орловки и Тоненького - Лиховой

"Это также героизм нашего народа, всех тех людей, которые просто делают свою работу": Зеленский показал кадры разбора завалов в Одессе

Президент Зеленский поблагодарил украинских спасателей, которые помогают общинам выжить после российских атак, опубликовав кадры разборки завалов в Одессе после удара беспилотника, в результате которого погибли 10 человек, в том числе двое детей.

Общество •   •  20393 просмотра
"Это также героизм нашего народа, всех тех людей, которые просто делают свою работу": Зеленский показал кадры разбора завалов в Одессе

Херсонщина: россияне ночью атаковали село Понятовка и убили местного жителя

Ночью россияне атаковали село Понятовка в Херсонской области, в результате чего погиб местный житель 1966 года рождения.

Война •   •  18140 просмотра
Херсонщина: россияне ночью атаковали село Понятовка и убили местного жителя

На Таврическом направлении несколько снизилась интенсивность штурмовых действий и авиаударов со стороны врага - Лиховой

После сбития еще одного российского самолета интенсивность штурмов и авиаударов российских сил несколько снизилась на Таврическом направлении на юге Украины.

Война •   •  18004 просмотра
На Таврическом направлении несколько снизилась интенсивность штурмовых действий и авиаударов со стороны врага - Лиховой

Ракетные атаки по Мирнограду и Покровску: количество раненых увеличилось до шести

Шестеро гражданских получили ранения в результате ракетного обстрела в Покровском районе Донецкой области, еще один человек был ранен после того, как россияне выпустили ракету "Искандер-М".

Война •   •  19077 просмотра
Ракетные атаки по Мирнограду и Покровску: количество раненых увеличилось до шести

На юге снизилась активность вражеской авиации - Гуменюк

После того, как было сбито несколько вражеских самолетов, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины сообщил, что активность вражеской авиации на юге значительно снизилась.

Война •   •  18942 просмотра
На юге снизилась активность вражеской авиации - Гуменюк