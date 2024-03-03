В Симферополе жителей обходят по квартирам и "настойчиво" приглашают на выборы президента рф - СМИ

российские агитаторы во временно оккупированном Симферополе обходят поквартирно дома и "настойчиво" приглашают на выборы президента рф. В случае отказа агитаторы пытаются убедить людей "выполнить конституционный долг", сообщает издание Крым.Реалии, передает УНН.

Детали

Как рассказали местные жители изданию, четыре женщины в накидках с логотипом нынешней президентской кампании в россии обходят поквартирно дома и "настойчиво" приглашают на выборы президента рф.

Попутно женщины сверяли фамилии прописанных по этим адресам и прямо спрашивали людей, примут ли участие в голосовании. Если человек отказывался, то одна из агитаторов сразу пыталась убедить "выполнить конституционный долг". И при этом намекала, что эта информация будет "приложена наверх. - пишет издание.

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