У США зафіксовано торнадо неймовірної сили

У мережі з'явилися вражаючі кадри торнадо з близької відстані, а також моменту перетину стихії з веселкою.

Передає УНН із посиланням ВВС та Іnfobae.

Потужний торнадо обрушився на Сполучені Штати. Атмосферне явище, що є стрімким вихором великої руйнівної сили, було зафіксоване в Діккенсі, штат Небраска, США.

Про "видовищний" момент пише ВВС:

16 червня величезний торнадо обрушився поблизу Діккенса, штат Небраска. Величезний торнадо перетинає веселку. Вражаючі кадри торнадо з близької відстані, а також моменту його перетину з веселкою.

Теплий літній сезон у США характеризується повторним періодом суворої погоди з торнадо, руйнівними вітрами та сильним градом для деяких.

Щоденні шторми обрушуються на рівнини. Також синоптики вказували на зростаючу ймовірність того, що сильні шторми можуть пройти через Середньоатлантичне узбережжя та Східне узбережжя пізніше, але вже на цьому тижні.

Найсильніші шторми у деяких районах Міннесоти, включаючи околиці міст-близнюків. Саме вони можуть спричинити торнадо. Чикаго буде в цьому фокусі у середу, а четвер може принести шторми у Філадельфію, Балтимор та округ Колумбія, США.

Червень – час атмосферного переходу. Південні рівнини починають віддалятися від торнадних суперосередків, і натомість у центральній частині Сполучених Штатів практично щоночі утворюються масштабні штормові комплекси. Кожен з них приносить вітер з поривами від 96 до 129 км/год.

Широка зона ризику простягається від Монтани та східного Вайомінгу до Верхнього Середнього Заходу та центральних рівнин, з двома цільовими коридорами для спостереження — один у Небрасці, а інший у Міннесоті.