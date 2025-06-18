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У США зафіксовано торнадо неймовірної сили

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

У штаті Небраска, США, було зафіксовано величезний торнадо, що перетинає веселку. Синоптики попереджають про можливі шторми на Середньоатлантичному та Східному узбережжях.

У США зафіксовано торнадо неймовірної сили

У мережі з'явилися вражаючі кадри торнадо з близької відстані, а також моменту перетину стихії з веселкою.

Передає УНН із посиланням ВВС та Іnfobae.

Деталі

Потужний торнадо обрушився на Сполучені Штати. Атмосферне явище, що є стрімким вихором великої руйнівної сили, було зафіксоване в Діккенсі, штат Небраска, США.

Про "видовищний" момент пише ВВС:

16 червня величезний торнадо обрушився поблизу Діккенса, штат Небраска. Величезний торнадо перетинає веселку. Вражаючі кадри торнадо з близької відстані, а також моменту його перетину з веселкою.

- ідеться у публікації.

Довідка

Теплий літній сезон у США характеризується повторним періодом суворої погоди з торнадо, руйнівними вітрами та сильним градом для деяких.

Щоденні шторми обрушуються на рівнини. Також синоптики вказували на зростаючу ймовірність того, що сильні шторми можуть пройти через Середньоатлантичне узбережжя та Східне узбережжя пізніше, але вже на цьому тижні.

Найсильніші шторми у деяких районах Міннесоти, включаючи околиці міст-близнюків. Саме вони можуть спричинити торнадо. Чикаго буде в цьому фокусі у середу, а четвер може принести шторми у Філадельфію, Балтимор та округ Колумбія, США.

Червень – час атмосферного переходу. Південні рівнини починають віддалятися від торнадних суперосередків, і натомість у центральній частині Сполучених Штатів практично щоночі утворюються масштабні штормові комплекси. Кожен з них приносить вітер з поривами від 96 до 129 км/год.

Широка зона ризику простягається від Монтани та східного Вайомінгу до Верхнього Середнього Заходу та центральних рівнин, з двома цільовими коридорами для спостереження — один у Небрасці, а інший у Міннесоті.

Центр прогнозування штормів призначив обом 3-й рівень підвищеного ризику з п'яти.

Нагадаємо

У США торнадо призвів до загибелі людей та масштабних руйнувань. Без світла залишились понад 200 тисяч американців у чотирьох штатах, повалені вежі та зруйновані будівлі.

У Севастополі пляж "Баунті" знову забруднено мазутом після шторму 17.06.25, 17:13 • 2524 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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