В Небраске, США, зафиксирован торнадо невероятной силы

В сети появились впечатляющие кадры торнадо с близкого расстояния, а также момента пересечения стихии с радугой.

Передает УНН со ссылкой на ВВС и Infobae.

Детали

Мощный торнадо обрушился на Соединенные Штаты. Атмосферное явление, являющееся стремительным вихрем большой разрушительной силы, было зафиксировано в Диккенсе, штат Небраска, США.

О "зрелищном" моменте пишет ВВС:

16 июня огромный торнадо обрушился вблизи Диккенса, штат Небраска. Огромный торнадо пересекает радугу. Впечатляющие кадры торнадо с близкого расстояния, а также момента его пересечения с радугой. - говорится в публикации.

Справка

Теплый летний сезон в США характеризуется повторным периодом суровой погоды с торнадо, разрушительными ветрами и сильным градом для некоторых.

Ежедневные штормы обрушиваются на равнины. Также синоптики указывали на растущую вероятность того, что сильные штормы могут пройти через Среднеатлантическое побережье и Восточное побережье позже, но уже на этой неделе.

Сильнейшие штормы в некоторых районах Миннесоты, включая окрестности городов-близнецов. Именно они могут вызвать торнадо. Чикаго будет в этом фокусе в среду, а четверг может принести штормы в Филадельфию, Балтимор и округ Колумбия, США.

Июнь – время атмосферного перехода. Южные равнины начинают удаляться от торнадных суперочагов, и вместо этого в центральной части Соединенных Штатов практически каждую ночь образуются масштабные штормовые комплексы. Каждый из них приносит ветер с порывами от 96 до 129 км/ч.

Широкая зона риска простирается от Монтаны и восточного Вайоминга до Верхнего Среднего Запада и центральных равнин, с двумя целевыми коридорами для наблюдения — один в Небраске, а другой в Миннесоте.

Центр прогнозирования штормов назначил обоим 3-й уровень повышенного риска из пяти.

Напомним

В США торнадо привел к гибели людей и масштабным разрушениям. Без света остались более 200 тысяч американцев в четырех штатах, повалены вышки и разрушены здания.

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