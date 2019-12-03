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У штабі ООС повідомили про ситуацію на ділянках розведення

У штабі ООС повідомили про ситуацію на ділянках розведення

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Донбасі на ділянці розведення № 1 здійснюється перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ “Станиця Луганська”, а у районі населеного пункту Золоте Луганської області, здійснюються заходи щодо дотримання режиму “тиша”. У цей час, на ділянці розведення № 3 було вилучено 4 вибухонебезпечних предмети. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.

Так, перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ “Станиця Луганська” сьогодні здійснювалось 1 автобусом та 2 електромобілями. Продовжують діяльність щодо надання допомоги цивільним співробітники Червоного Хреста.

Повідомляється, що представники ДСНС України провели щоденне обстеження місцевості з обох боків від дороги в районі лісосмуги та мосту на наявність вибухонебезпечних предметів, а на дорозі проходять снігоочисні роботи.

На ділянці розведення № 2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, обстановка залишається стабільною. Здійснюються заходи щодо дотримання режиму “тиша”.

На ділянці розведення № 3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні, силами та засобами ДСНС України під час обстеження території було вилучено 4 вибухонебезпечних предмети. Окрім того, розібрано 8 допоміжних споруд.

Зазначається, що усі заходи на цій ділянці за графіком повинні бути завершені 8 грудня цього року.

Нагадаємо, упродовж доби збройні формування бойовиків 2 рази порушили режим припинення вогню.

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