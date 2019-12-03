Ситуація на Донбасі: бойовики два рази порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Упродовж доби збройні формування бойовиків 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
“1 обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“: неподалік Новолуганського — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ противник також здійснив 1 обстріл по укріпленнях Об’єднаних сил:
біля Лебединського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — вказано у повідомленні ООС.
Крім того, у пресцентрі відзначили, що сьогодні втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Нагадаємо, на КПВВ у зоні ООС у чергах застрягли 230 автівок.