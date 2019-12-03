На КПВВ у зоні ООС у чергах застрягли 230 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Зранку у вівторок, 3 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах нарахували 230 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 15/55; "Мар’їнка" – 0/50; "Новотроїцьке" – 20/50; "Гнутове" – 20/10", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі додали, що 2 грудня в КПВВ "Мар’їнка" громадянка України пропонувала прикордонникам 1000 гривень за безперешкодне перетинання лінії розмежування. На таку пропозицію особа отримала категоричну відмову. Громадянку та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передано працівникам Нацполіції.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 30,6 тисячі осіб та 3,6 тисячі транспортних засобів. Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, З 1 грудня контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил перейшли на зимовий графік роботи.