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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 99892 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 60469 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 100991 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 114024 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145260 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 146787 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139930 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 181768 просмотра

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Ситуация на Донбассе: боевики два раза нарушили режим прекращения огня

Ситуация на Донбассе: боевики два раза нарушили режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В течение суток вооруженные формирования боевиков 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"1 обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 1 обстрел по укреплениям Объединенных сил:

у Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - указано в сообщении ООС.

Кроме того, в пресс-центре отметили, что сегодня потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, в КПВВ в зоне ООС в очередях застряли 230 автомобилей.

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