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У Шостці затримали двох місцевих кримінальних авторитетів

У Шостці затримали двох місцевих кримінальних авторитетів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Правоохоронці затримали двох кримінальних авторитетів Шостки. Про це повідомив відділ комунікації поліції в Сумській області, передає УНН.

"У Шостці працівники детективного підрозділу Слідчого управління ГУНП в Сумській області спільно з працівниками УСБУ та прокуратури в ході проведення спецоперації із залученням співробітників "КОРДу" затримали двох місцевих кримінальних авторитетів за підозрою у вимаганні грошей в сумі 10 тисяч доларів США у місцевого жителя за неспричинення у відношенні нього та його родини насильницьких дій", - йдеться в повідомленні.

Нині зловмисники затримані. За цим фактом слідчим відділенням ГУНП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) КК України. На даний час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, поліцейські затримали двох учасників - лідера та кілера - однієї з найбільших злочинних організацій в Україні. Двох жителів Дніпропетровської області підозрюють у замаху на вбивство, а також у причетності до злочинного наркоугруповання.

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