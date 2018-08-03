В Шостке задержали двух местных криминальных авторитетов

"В Шостке работники детективного подразделения Следственного управления ГУНП в Сумской области совместно с работниками УСБУ и прокуратуры в ходе проведения спецоперации с привлечением сотрудников "КОРДа" задержали двух местных криминальных авторитетов по подозрению в вымогательстве денег в сумме 10 тысяч долларов США у местного жителя за непричинение в отношении него и его семьи насильственных действий", - говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленники задержаны. По данному факту следственным отделением ГУНП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, полицейские задержали двух участников - лидера и киллера - одной из крупнейших преступных организаций в Украине. Двух жителей Днепропетровской области подозревают в покушении на убийство, а также в причастности к преступной наркогруппировке.



