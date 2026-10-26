У Сербії святкують поразку партії Вучича на парламентських виборах

У Сербії масово святкують поразку партії колишнього президента країни Александара Вучича на парламентських виборах. Про це повідомляє УНН із посиланням на Euronews.

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Зазначається, що прихильники опозиційного руху, який підтримували студенти, вітали оголошення про поразку Вучича, "що стало найважливішим політичним переломним моментом після майже двох років демонстрацій проти його уряду".

За попередніми даними, оприлюдненими виборчою комісією Сербії, явка стала найвищою на парламентських виборах за більш ніж три десятиліття, що відображає масштаб участі громадян у протистоянні між правлячою партією і широким опозиційним рухом - йдеться у статті.

Нагадаємо

Президент Сербії Александар Вучич визнав поразку своєї політичної сили на парламентських виборах. За його словами, опозиційний "Студентський список" здобуде більшість у парламенті, тоді як Сербська прогресивна партія розраховує отримати лише 105 із 250 депутатських мандатів.

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