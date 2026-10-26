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В Сербии празднуют поражение партии Вучича на парламентских выборах

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Сторонники оппозиции в Белграде празднуют поражение партии Александра Вучича. Оппозиционный «Студенческий список» может получить большинство в парламенте.

В Сербии празднуют поражение партии Вучича на парламентских выборах

В Сербии массово празднуют поражение партии бывшего президента страны Александра Вучича на парламентских выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Отмечается, что сторонники оппозиционного движения, которое поддерживали студенты, приветствовали объявление о поражении Вучича, "что стало важнейшим политическим переломным моментом после почти двух лет демонстраций против его правительства".

По предварительным данным, опубликованным избирательной комиссией Сербии, явка стала самой высокой на парламентских выборах более чем за три десятилетия, что отражает масштаб участия граждан в противостоянии между правящей партией и широким оппозиционным движением

- говорится в статье.

Напомним

Президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей политической силы на парламентских выборах. По его словам, оппозиционный "Студенческий список" получит большинство в парламенте, тогда как Сербская прогрессивная партия рассчитывает получить лишь 105 из 250 депутатских мандатов.

В Белграде напали на мать бывшего президента Сербии Александра Вучича в день выборов25.10.26, 17:31 • 3044 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Александр Вучич
Сербия