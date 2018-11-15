У сенаті США заблокували закон щодо захисту "російського розслідування"

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Двопартійні зусилля з ухвалення у сенаті США законодавства для захисту розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про ймовірне втручання Росії у вибори 2016 року і можливу змову Москви із представниками кампанії нинішнього президента Дональда Трампа заблокував лідер сенатської республіканської більшості Мітч Макконнелл, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.