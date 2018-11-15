У сенаті США заблокували закон щодо захисту "російського розслідування"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Двопартійні зусилля з ухвалення у сенаті США законодавства для захисту розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про ймовірне втручання Росії у вибори 2016 року і можливу змову Москви із представниками кампанії нинішнього президента Дональда Трампа заблокував лідер сенатської республіканської більшості Мітч Макконнелл, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Макконнелл напередодні заявив, що не дозволить голосувати за таке законодавство, адже не вважає це необхідним, попри те, що минулого тижня Трамп звільнив з посади генерального прокурора Джеффа Сешнса, поставивши на його місце помічника, який неодноразово критикував розслідування Мюллера.
"Не було ніяких ознак... того, що розслідування не дозволять завершити, і його мають дозволити завершити", - заявив Макконнелл.
"Ми знаємо, що президент відчуває щодо цього розслідування, але він ніколи не казав, що хоче його закрити", - додав він.
Демократи у конгресі США, які отримали контроль над палатою представників на проміжних виборах минулого тижня, намагалися просунути ухвалення відповідного законодавства, щоб захистити Мюллера. Дехто з республіканців також висловився за ухвалення закону.
На початку тижня лідер демократів у сенаті США Чак Шумер заявив, що його партія збирається внести до конгресу законопроект, який би захистив розслідування про ймовірне втручання Росії у вибори 2016 року і можливу змову Москви із представниками кампанії нинішнього президента Дональда Трампа.
Розслідування Мюллера спричинило порушення кримінальних справ проти десятків людей, включно з колишнім головою виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом та колишнім радником Трампа з питань національної безпеки Майклом Флінном.