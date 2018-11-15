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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106186 просмотра

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8 марта, 10:25 • 112626 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

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В сенате США заблокировали закон о защите "российского расследования"

В сенате США заблокировали закон о защите "российского расследования"

Киев  •  УНН

 • 9531 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Двухпартийные усилия по принятию в сенате США законодательства для защиты расследования специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года и возможном сговоре Москвы с представителями кампании нынешнего президента Дональда Трампа заблокировал лидер сенатского республиканского большинства Митч Макконнелл, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Макконнелл накануне заявил, что не позволит голосовать за такое законодательство, ведь не считает это необходимым, несмотря на то, что на прошлой неделе Трамп уволил с должности генерального прокурора Джеффа Сешнса, поставив на его место помощника, который неоднократно критиковал расследование Мюллера.

"Не было никаких признаков... того, что расследование не позволят завершить, и его должны позволить завершить", - заявил Макконнелл.

"Мы знаем, что президент чувствует относительно этого расследования, но он никогда не говорил, что хочет его закрыть", - добавил он.

Демократы в конгрессе США, которые получили контроль над палатой представителей на промежуточных выборах на прошлой неделе, пытались продвинуть принятие соответствующего законодательства, чтобы защитить Мюллера. Некоторые из республиканцев также высказались за принятие закона.

В начале недели лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что его партия собирается внести в конгресс законопроект, который бы защитил расследование о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года и возможном сговоре Москвы с представителями кампании нынешнего президента Дональда Трампа.

Расследование Мюллера вызвало возбуждение уголовных дел против десятков людей, включая бывшего главу избирательной кампании Трампа Пола Манафорта и бывшего советника Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна.

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