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У США не помітили закордонних кібератак проти проміжних виборів

У США не помітили закордонних кібератак проти проміжних виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Жодних цілеспрямованих кібератак проти проміжних виборів у США не було. Про це заявив заступник секретаря американського міністерства внутрішньої безпеки Кріс Кребс, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

"Не було втручань, пов'язаних із іноземними країнами", - сказав Кребс.

6-го листопада у США пройшли проміжні вибори. Тролі в соціальних медіа продовжують поширювати дезінформацію, втім, під час проміжних виборів не було будь-яких ознак іноземних кібератак проти виборчої системи США, відзначає видання.

Секретар міністерства внутрішньої безпеки США Кірстен Нілсен за кілька годин до закриття виборчих дільниць заявила, що росіяни "тиснули за допомогою всіх можливих засобів і способів".

Утім, високопосадовці наполягають, що не було виявлено жодних доказів хакерських зломів виборчих систем.

Деякі виборці були предметом дезінформації, заявили чиновники, хоча багато проблем, пов'язаних із виборами, можна віднести скоріше до випадковостей, як наприклад, помилкової розсилки виборцям повідомлення, що вибори відбудуться "завтра".

Соціальні медіа швидко реагували на прояви будь-якої навмисної дезінформації, додав Кребс. Про кілька випадків повідомили до правоохоронних органів для розслідування.

Серед проблем із технікою повідомлялось про зламані сканери бюлетенів. "У багатьох місцях у Брукліні були зламані сканери", - розповідають в бюро Брукліна. Зокрема, працівники заявляли про півдюжини несправних сканерів.

Несправність техніки стала справжньою причиною для занепокоєння, бо аналогічну техніку використовує 43 штати США.

Додамо, згідно з онлайн-даними виборів у США, які наводить The Hill, демократи взяли більшість у 218 місць у палаті представників конгресу США проти 193 у республіканців.

Більшість у сенаті взяли, навпаки, республіканці. Тут вони отримали 51 місце проти 44 у демократів.

Нагадаємо, 6 листопада у США пройшли проміжні вибори в конгрес, на яких переобиралася члени палати представників і 33 зі 100 сенаторів.

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