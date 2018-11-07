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В США не заметили иностранных кибератак против промежуточных выборов

В США не заметили иностранных кибератак против промежуточных выборов

Киев  •  УНН

 • 9466 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Никаких целенаправленных кибератак против промежуточных выборов в США не было. Об этом заявил заместитель секретаря американского министерства внутренней безопасности Крис Кребс, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Не было вмешательств, связанных с иностранными государствами", - сказал Кребс.

6-го ноября в США прошли промежуточные выборы. Тролли в социальных медиа продолжают распространять дезинформацию, впрочем, во время промежуточных выборов не было каких-либо признаков иностранных кибератак против избирательной системы США, отмечает издание.

Секретарь министерства внутренней безопасности США Кирстен Нилсен за несколько часов до закрытия избирательных участков заявила, что россияне "давили с помощью всех возможных средств и способов".

Впрочем, чиновники настаивают, что не было обнаружено никаких доказательств хакерских взломов избирательных систем.

Некоторые избиратели были предметом дезинформации, заявили чиновники, хотя многие проблемы, связанные с выборами, можно отнести скорее к случайностям, например, ложной рассылки избирателям сообщения, что выборы состоятся "завтра".

Социальные медиа быстро реагировали на проявления любой преднамеренной дезинформации, добавил Кребс. О нескольких случаях сообщили в правоохранительные органы для расследования.

Среди проблем с техникой сообщалось о сломанных сканерах бюллетеней. "Во многих местах в Бруклине были сломаны сканеры", - рассказывают в бюро Бруклина. В частности, сотрудники заявляли о полдюжине неисправных сканеров.

Неисправность техники стала настоящей причиной для беспокойства, поскольку аналогичную технику использует 43 штаты США.

Добавим, согласно онлайн-данными выборов в США, которые приводит The Hill, демократы взяли большинство в 218 мест в палате представителей конгресса США против 193 у республиканцев.

Большинство в сенате взяли, наоборот, республиканцы. Здесь они получили 51 место против 44 у демократов.

Напомним, 6 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, на которых переизбиралась члены палаты представителей и 33 из 100 сенаторов.

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