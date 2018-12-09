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У СБУ розповіли хто розгорнув прапор "ДНР" в Парижі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. В СБУ розповіли, що прапор "ДНР" під час протестів в Парижі розгорнули члени російських організацій, які фінансуються спецслужбами РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр СБ України.

У СБУ розповіли хто розгорнув прапор "ДНР" в Парижі

В СБУ заявили, що російські ідеологи при сприянні спецслужб РФ проводять у Європі регулярні заходи, щоб взяти під контроль радикальні громадсько-політичні структури та розхитати європейську демократію.

“Протягом останніх років Москва наполегливо намагалася взяти під контроль європейські радикальні громадсько-політичні структури. Щорічно на території РФ за безпосереднім організаційним і фінансовим сприянням російських спецслужб проводилися так звані „конференції лідерів правих партій Європи“, „міжнародні консервативні форуми“, збори „глобального революційного альянсу“, де ідеологи „руського миру“ Олександр Дугін, Сергій Глазьєв та інші озброювали іноземних представників теорією силового повалення європейських демократій... Сьогодні ті ж самі радикали під прапорами так званої ДНР та під кураторством співробітників ФСБ і ГУ ГШ ЗС РФ складають вже „практичний іспит“. За спиною мирних мітінгувальників вони вдаються до організації безладів та актів насилля у Франції”, — йдеться в повідомленні прес-центру.

Додається, що учасники проросійських ідеологічних організацій закордоном брали участь як наглядачі у фейкових виборах в “ДНР” та окупованому Криму.

“Для набуття „революційного досвіду“ радикалів з Європи сотнями вербували для терористичної діяльності у складі НЗФ та спеціально вивозили під виглядом фейкових спостерігачів на псевдовибори в анексований Крим і окупований Донбас”, — додають в прес-службі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія повідомила ОБСЄ, що за “виборами” в ОРДЛО стежили спостерігачі з понад 20 країн

Також в СБУ назвали імена та розповіли про біографію “учасників” протестів у Парижі, які розгорнули прапор “ДНР”.

“Цікава інформація щодо “жовтих жилетів” з прапором фейкового утворення під назвою “ДНР” на фото (Зліва — Сорлін Фабріс Член т.зв. “Міжнародного” аналітичного центру “Катехон”, який діє під егідою К. Малофеєва та очолюваного ним Фонду Святителя Василия Первозванного. До наглядової ради “Катехону” входять ідеологи російського “євразійства” С.Глазьев (радник президента РФ) та О. Дугін (лідер “Міжднародний евразійський рух”). Функціонер так званого “інтеграційного комитету „Росія-Донбас“, що створений та фінансується російськими спецслужбами”, — розповіли у прес-центрі СБУ про одного “учасників” вуличних протестів у Франції.

“Справа — Ксав’є Моро. Фейковий “спостерігач” на псевдовиборах в ОРДЛО. Протягом 17 років проживає в РФ, громадянин РФ з 2013 року. Засновник “Європейського центру стратегічного аналізу „Стратпол“ (складова „п’ятої колони“ РФ во Франції). Функціонер ГО „Восток Франция — Солидарность Донбасс“, яка підконтрольна російським спецслужбам)”, — додають у прес-службі СБУ про другого “учасника” протестів в Парижі.

Нагадаємо, учасники акції “Жовті жилети” у Парижі розгорнули прапор “ДНР”.

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