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У Румунії проєвропейські партії домовляються про коаліційний уряд: що відомо про "Маврикійську коаліцію"

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Президент Румунії та партії PSD, PNL, USR, UDMR досягли угоди про формування нового уряду. Їм ще належить узгодити розподіл міністерств та ключових посад.

У Румунії проєвропейські партії домовляються про коаліційний уряд: що відомо про "Маврикійську коаліцію"

Президент Румунії Нікушор Дан та проєвропейські партії - Соціал-демократи (PSD), Ліберали (PNL), ліберально-прогресивна партія реформ (USR), Угорський демократичний союз (UDMR) - нібито досягли угоди про формування нового ротаційного уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на euractiv.com.

Деталі

Йдеться про створення так званої "Маврикійської коаліції". За даними румунської преси, таку назву було запропоновано через "партійні кольори" політсил. Нещодавно лідери партій провели понад шість годин переговорів, де обговорювали питання об’єднання зусиль. Однак їм поки не вдалося досягти угоди щодо розподілу міністерств та ключових керівних ролей в важливих установах, включаючи розвідувальні служби та призначення двох суддів до Конституційного суду.

Остаточні деталі мають узгодити в четвер, під час зустрічі лідерів всіх парламентських партій для консультацій. Після цих переговорів Нікушор Дан має офіційно оголосити про обрання прем'єр-міністра.

Наступного тижня запропоновані кандидати на посади міністрів мають з'явитися перед спеціалізованими парламентськими комітетами, після чого повний склад уряду буде проголосований на пленарному засіданні.

Нагадаємо

Президенти України, Молдови та Румунії - Володимир Зеленський, Мая Санду і Нікушор Дан – провели тристоронню зустріч, яка дає змогу поглибити безпекову, енергетичну та економічну співпрацю між країнами.

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Мая Санду
Румунія
Володимир Зеленський
Україна
Молдова
Tesla
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