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В Румынии проевропейские партии договариваются о коалиционном правительстве: что известно о "Маврикийской коалиции"

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Президент Румынии и партии PSD, PNL, USR, UDMR достигли соглашения о формировании нового правительства. Им еще предстоит согласовать распределение министерств и ключевых должностей.

В Румынии проевропейские партии договариваются о коалиционном правительстве: что известно о "Маврикийской коалиции"

Президент Румынии Никушор Дан и проевропейские партии - Социал-демократы (PSD), Либералы (PNL), либерально-прогрессивная партия реформ (USR), Венгерский демократический союз (UDMR) - якобы достигли соглашения о формировании нового ротационного правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на euractiv.com.

Детали

Речь идет о создании так называемой "Маврикийской коалиции". По данным румынской прессы, такое название было предложено из-за "партийных цветов" политсил. Недавно лидеры партий провели более шести часов переговоров, где обсуждали вопросы объединения усилий. Однако им пока не удалось достичь соглашения о распределении министерств и ключевых руководящих ролей в важных учреждениях, включая разведывательные службы и назначение двух судей в Конституционный суд.

Окончательные детали должны согласовать в четверг, во время встречи лидеров всех парламентских партий для консультаций. После этих переговоров Никушор Дан должен официально объявить об избрании премьер-министра.

На следующей неделе предложенные кандидаты на должности министров должны появиться перед специализированными парламентскими комитетами, после чего полный состав правительства будет проголосован на пленарном заседании.

Напомним

Президенты Украины, Молдовы и Румынии - Владимир Зеленский, Майя Санду и Никушор Дан – провели трехстороннюю встречу, которая позволяет углубить безопасность, энергетическое и экономическое сотрудничество между странами.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Майя Санду
Румыния
Владимир Зеленский
Украина
Молдова
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