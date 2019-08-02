У Росії в результаті ДТП з автобусом загинули 5 людей, 14 постраждали

КИЇВ. 2 серпня. УНН. П'ятеро людей загинули і 14 постраждали в п'ятницю в результаті зіткнення рейсового автобуса з вантажівкою в Апанасенковському районі Ставропольського краю. Про це заявили у відділі пропаганди крайового управління ДІБДР, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.