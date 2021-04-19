У Росії назвали переговори радників лідерів країн “нормандської четвірки” провальними

Деталі

Провину поклали на українську сторону, яка, нібито, відмовилася обговорювати пропозиції Росії. Пропозиції, за словами джерела, стосувалися “механізму запобігання ескалації обстрілів”, а також способів залучення до відповідальності винних у порушенні перемир’я.

Також російські ЗМІ пишуть, що представники Німеччини і Франції замість конкретних рішень запропонували безадресну декларативну політичну заяву про прихильність режиму припинення вогню в стилі “ми за все хороше і проти всього поганого”, а переговори закінчилися безрезультатно.

Нагадаємо

У форматі відеоконференції сьогодні відбулася зустріч радників глав держав “нормандської четвірки”: України, Німеччини, Франції та Росії, де усі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню. В ОП заявили про продовження узгодження кластерів з виконання Мінських домовленостей

Контекст

Переговори відбудуться після того, як лідери України, Франції й Німеччини минулого тижня закликали Росію припинити нарощування військ поблизу кордону України і в окупованому Криму на тлі занепокоєння щодо намірів Москви.

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.