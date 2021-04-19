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У Росії назвали переговори радників лідерів країн “нормандської четвірки” провальними

У Росії назвали переговори радників лідерів країн “нормандської четвірки” провальними

Київ • УНН

 • 19970 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Росії вважають, що відеоконференція, на якій представники Німеччини, Росії, України і Франції обговорили ситуацію в Донбасі, закінчилася безрезультатно. Про це виданню “КоммерсантЪ” повідомило джерело в російській делегації, пише УНН.

Деталі

Провину поклали на українську сторону, яка, нібито, відмовилася обговорювати пропозиції Росії. Пропозиції, за словами джерела, стосувалися “механізму запобігання ескалації обстрілів”, а також способів залучення до відповідальності винних у порушенні перемир’я.

Також російські ЗМІ пишуть, що представники Німеччини і Франції замість конкретних рішень запропонували безадресну декларативну політичну заяву про прихильність режиму припинення вогню в стилі “ми за все хороше і проти всього поганого”, а переговори закінчилися безрезультатно.

Нагадаємо

У форматі відеоконференції сьогодні відбулася зустріч радників глав держав “нормандської четвірки”: України, Німеччини, Франції та Росії, де усі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню. В ОП заявили про продовження узгодження кластерів з виконання Мінських домовленостей

Контекст

Переговори відбудуться після того, як лідери України, Франції й Німеччини минулого тижня закликали Росію припинити нарощування військ поблизу кордону України і в окупованому Криму на тлі занепокоєння щодо намірів Москви.

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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