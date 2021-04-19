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В России назвали переговоры советников лидеров стран "нормандской четверки" провальными

Киев  •  УНН

 • 19962 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В России считают, что видеоконференция, на которой представители Германии, России, Украины и Франции обсудили ситуацию в Донбассе, закончилась безрезультатно. Об этом изданию “КоммерсантЪ” сообщил источник в российской делегации, пишет УНН.

Детали

Вину возложили на украинскую сторону, которая, якобы, отказалась обсуждать предложения России. Предложения, по словам источника, касались “механизма предотвращения эскалации обстрелов”, а также способов привлечения к ответственности виновных в нарушении перемирия.

Также российские СМИ пишут, что представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили безадресную декларативную политическое заявление о приверженности режима прекращения огня в стиле “мы за все хорошее и против всего плохого”, а переговоры закончились безрезультатно.

Напомним

В формате видеоконференции сегодня состоялась встреча советников глав государств “нормандской четверки”: Украины, Германии, Франции и России, где все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. В ОП заявили о продолжении согласования кластеров по выполнению Минских договоренностей

Контекст

Переговоры состоятся после того, как лидеры Украины, Франции и Германии на прошлой неделе призвали Россию прекратить наращивание войск вблизи границы Украины и в оккупированном Крыму на фоне беспокойства относительно намерений Москвы.

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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