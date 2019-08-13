У РНБО обговорили з міжнародними представниками реформування СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов, фахівці Апарату РНБО України та Заступник Керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка провели зустріч з представниками Міжнародної дорадчої групи. Про це повідомляє пресслужба РНБО, передає УНН.
Повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили актуальні безпекові питання, зокрема, реформування Служби безпеки України.
Учасники Міжнародної дорадчої групи, до якої входять представники Європейського Союзу, консультативної місії ЄС (EUAM), НАТО та посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, висловили підтримку позиції української влади щодо необхідності невідкладного реформування Служби безпеки України, з дотриманням етапності цього процесу.
Секретар РНБО підкреслив, що робоча група постійно працює над законопроектами, які регулюватимуть процес реформування силових органів України.
“Під час наступного засідання експертної групи буде обговорено концепцію реформування СБУ і відповідні законодавчі напрацювання”, — сказав він.
Данилюк зазначив також, що реформування СБУ — це вимога Закону України “Про національну безпеку”, основною метою якого є підсилення ключових функцій Служби безпеки, зокрема, контррозвідки.
Як повідомляв УНН, у Президента розробляють законопроект про зміни структури роботи СБУ.