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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У рф заявляють про домовленість щодо контактів між сзр і ЦРУ

Київ • УНН

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Відбулась телефонна розмова між главами сзр росії та ЦРУ. Сторони домовилися про подальші контакти для врегулювання кризових ситуацій та зниження напруженості.

У рф заявляють про домовленість щодо контактів між сзр і ЦРУ

пресбюро служби зовнішньої розвідки росії заявило про телефонну розмову між директором російської зовнішньої розвідки і главою ЦРУ, яка нещодавно відбулася. Під час спілкування, як стверджують у москві, сторони домовилися про "подальші контакти заради зниження конфронтації".

Передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф та керівник служби зовнішньої розвідки сергій Ннаришкін і провели телефонну розмову.  Під час переговорів сторони домовилися про регулярні контакти для зниження напруженості у відносинах між офіційним Вашингтоном та москвою.

Під час спілкування обговорювали питання взаємодії двох спецслужб за напрямами спільного інтересу і врегулювання кризових ситуацій

- ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

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США та Україна не обговорювали відставку Зеленського в Джидді - Fox News12.03.25, 05:00 • 19462 перегляди

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