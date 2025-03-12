У рф заявляють про домовленість щодо контактів між сзр і ЦРУ
Київ • УНН
Відбулась телефонна розмова між главами сзр росії та ЦРУ. Сторони домовилися про подальші контакти для врегулювання кризових ситуацій та зниження напруженості.
пресбюро служби зовнішньої розвідки росії заявило про телефонну розмову між директором російської зовнішньої розвідки і главою ЦРУ, яка нещодавно відбулася. Під час спілкування, як стверджують у москві, сторони домовилися про "подальші контакти заради зниження конфронтації".
Передає УНН з посиланням на росЗМІ.
Директор ЦРУ Джон Реткліфф та керівник служби зовнішньої розвідки сергій Ннаришкін і провели телефонну розмову. Під час переговорів сторони домовилися про регулярні контакти для зниження напруженості у відносинах між офіційним Вашингтоном та москвою.
Під час спілкування обговорювали питання взаємодії двох спецслужб за напрямами спільного інтересу і врегулювання кризових ситуацій
Нагадаємо
Між КНДР та рф триває військова співпраця, включаючи постачання живої сили у змішані підрозділи.
США та Україна домовились про 30-денне припинення вогню, але російські ультранаціоналісти відкинули пропозицію. Державні ЗМІ рф намагаються показати помірковану реакцію для внутрішньої аудиторії.
США та Україна не обговорювали відставку Зеленського в Джидді - Fox News12.03.25, 05:00 • 19462 перегляди