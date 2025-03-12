В рф заявляют о договоренности относительно контактов между СВР и ЦРУ
Киев • УНН
Состоялся телефонный разговор между главами СВР россии и ЦРУ. Стороны договорились о дальнейших контактах для урегулирования кризисных ситуаций и снижения напряженности.
пресс-бюро службы внешней разведки россии заявило о телефонном разговоре между директором российской внешней разведки и главой ЦРУ, который недавно состоялся. Во время общения, как утверждают в москве, стороны договорились о "дальнейших контактах ради снижения конфронтации".
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и руководитель службы внешней разведки сергей Ннарышкин и провели телефонный разговор. Во время переговоров стороны договорились о регулярных контактах для снижения напряженности в отношениях между официальным Вашингтоном и москвой.
Во время общения обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций
Напомним
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