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В рф заявляют о договоренности относительно контактов между СВР и ЦРУ

Киев • УНН

 • 11847 просмотра

Состоялся телефонный разговор между главами СВР россии и ЦРУ. Стороны договорились о дальнейших контактах для урегулирования кризисных ситуаций и снижения напряженности.

В рф заявляют о договоренности относительно контактов между СВР и ЦРУ

пресс-бюро службы внешней разведки россии заявило о телефонном разговоре между директором российской внешней разведки и главой ЦРУ, который недавно состоялся. Во время общения, как утверждают в москве, стороны договорились о "дальнейших контактах ради снижения конфронтации".

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и руководитель службы внешней разведки сергей Ннарышкин и провели телефонный разговор.  Во время переговоров стороны договорились о регулярных контактах для снижения напряженности в отношениях между официальным Вашингтоном и москвой.

Во время общения обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций

- говорится в сообщении.

Напомним

Между КНДР и рф продолжается военное сотрудничество, включая поставки живой силы в смешанные подразделения.

США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня, но российские ультранационалисты отвергли предложение. Государственные СМИ рф пытаются показать умеренную реакцию для внутренней аудитории.

США и Украина не обсуждали отставку Зеленского в Джидде - Fox News12.03.25, 05:00 • 19448 просмотров

Игорь Тележников

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