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У РФ прокоментували обмеження на в’їзд росіянам в Україну

У РФ прокоментували обмеження на в’їзд росіянам в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Росії назвали божевіллям дзеркально відповідати на обмеження в’їзду для всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років, які запровадила Україна. Про це заявила офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в Москві, передає кореспондент УНН.

"Що стосується України, зокрема того режиму. Який зараз стоїть біля важелів управління країною, то говорити про дзеркальність просто страшно", - сказала Захарова, якою буде реакція МЗС РФ і чи чекати дзеркальних заходів на обмеження Україною в’їзду для росіян у віці від 16 до 60 років.

За її словами, якщо хто-небудь "спробує повторити дзеркально те, що зараз відбувається у Києві, то це може призвести до божевілля".

Як повідомляв УНН, прикордонники не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.

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