У РФ прокоментували обмеження на в’їзд росіянам в Україну

"Що стосується України, зокрема того режиму. Який зараз стоїть біля важелів управління країною, то говорити про дзеркальність просто страшно", - сказала Захарова, якою буде реакція МЗС РФ і чи чекати дзеркальних заходів на обмеження Україною в’їзду для росіян у віці від 16 до 60 років.

За її словами, якщо хто-небудь "спробує повторити дзеркально те, що зараз відбувається у Києві, то це може призвести до божевілля".

Як повідомляв УНН, прикордонники не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.



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