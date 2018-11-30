В РФ прокомментировали ограничения на въезд россиянам в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В России назвали безумием зеркально отвечать на ограничение въезда для всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет, ввела Украина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве, передает корреспондент УНН.
"Что касается Украины, в частности того режима. Какой сейчас стоит у рычагов управления страной, то говорить о зеркальность просто страшно", - сказала Захарова, какой будет реакция МИД РФ и ждать зеркальных мер на ограничение Украиной въезда для россиян в возрасте от 16 до 60 лет.
По ее словам, если кто-нибудь "попытается повторить зеркально то, что сейчас происходит в Киеве, то это может привести к безумию".
Как сообщал УНН, пограничники не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.
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