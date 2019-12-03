У РФ підтвердили можливість переговорів щодо газу з Україною 5 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Росія і Україна можуть провести переговори для вирішення газових питань 5 грудня, якщо російський "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" будуть готові. Про це повідомив журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ще дата не обумовлена, оскільки ще йде робота між компаніями. Якщо компанії будуть готові до цього часу, то зустріч готові і 5-го (грудня - ред.) провести", - додав він, коментуючи пропозицію української сторони провести переговори 5 грудня.
За інформацією джерел ТАСС у Брюсселі, ця дата була запропонована ще в листопаді Європейською комісією, однак з тих пір офіційних її підтверджень не було.
Як повідомляв УНН, 2 грудня міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що наступний етап консультацій щодо умов транзиту і поставок російського природного газу в Україну може відбутися 5 грудня.