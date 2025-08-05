У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду
Київ • УНН
рязанський нафтопереробний завод "роснефти" зупинив близько половини потужностей через атаки БПЛА. Це призвело до зростання цін на бензин на оптовому ринку росії, зокрема АІ-95 досяг нового історичного рекорду.
рязанський нафтопереробний завод, що належить нафтовій компанії "роснефть", зупинив близько половини своїх переробних потужностей, після атак безпілотників минулого тижня. Тим часом у росії зростають ціни на бензин на оптовому ринку. Передає УНН із посиланням на Reuters та "коммерсант".
Деталі
З початку серпня, рязанський нафтопереробний завод, що експлуатується нафтовою компанією "роснефть" (серед акціонерів якої російський державний "роснефтегаз", BP Russian Investments Limited, катарська QH Oil) зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Серед причин - наслідки атак БПЛА.
Після атак дронів було зупинено два блоки первинної переробки нафти – КДУ-3 потужністю 8600 метричних тонн на добу та КДУ-4 потужністю 11400 тонн на добу
Повітряні "впливи" на російські військові об'єкти також зупинили роботу нафтопереробного заводу "роснефти" у новокуйбишевську самарської області.
Тим часом у російському паливному союзі заявили про "хвилю планових ремонтів НПЗ", а також про "зниження виробництва нафтопродуктів". Повідомляються, що зростають ціни на бензин на оптовому ринку.
Ціна АІ-95 на санкт-петербурзькій товарно-сировинній біржі 4 серпня зросла на 1,08%, до 77 001 тис. рублів за тонну.
Це новий історичний рекорд, зазначає газета "Коммерсант". З початку року вартість цього популярного палива зросла на 28%.
Нагадаємо
Оптова вартість бензину АІ-95 на петербурзькій біржі оновила історичний максимум, перевищивши 77 тис. руб. за тонну. Зростання цін пов'язане з високим попитом, зниженням виробництва через аварії на НПЗ та атаки БпЛА.
Уряд росії поширив обмеження на експорт бензину до 31 серпня на безпосередніх виробників нафтопродуктів.