В РФ нефтезавод компании "Роснефть" остановил половину мощностей, цены на бензин выросли до рекорда
Киев • УНН
Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" остановил около половины мощностей из-за атак БПЛА. Это привело к росту цен на бензин на оптовом рынке России, в частности АИ-95 достиг нового исторического рекорда.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий нефтяной компании «Роснефть», остановил около половины своих перерабатывающих мощностей после атак беспилотников на прошлой неделе. Тем временем в России растут цены на бензин на оптовом рынке. Передает УНН со ссылкой на Reuters и «Коммерсантъ».
Детали
С начала августа Рязанский нефтеперерабатывающий завод, эксплуатируемый нефтяной компанией «Роснефть» (среди акционеров которой российский государственный «Роснефтегаз», BP Russian Investments Limited, катарская QH Oil), остановил примерно половину своих перерабатывающих мощностей. Среди причин — последствия атак БПЛА.
После атак дронов были остановлены два блока первичной переработки нефти – КДУ-3 мощностью 8600 метрических тонн в сутки и КДУ-4 мощностью 11400 тонн в сутки
Воздушные «воздействия» на российские военные объекты также остановили работу нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Новокуйбышевске Самарской области.
Тем временем в российском топливном союзе заявили о «волне плановых ремонтов НПЗ», а также о «снижении производства нефтепродуктов». Сообщается, что растут цены на бензин на оптовом рынке.
Цена АИ-95 на санкт-петербургской товарно-сырьевой бирже 4 августа выросла на 1,08%, до 77 001 тыс. рублей за тонну.
Это новый исторический рекорд, отмечает газета «Коммерсантъ». С начала года стоимость этого популярного топлива выросла на 28%.
Напомним
Оптовая стоимость бензина АИ-95 на петербургской бирже обновила исторический максимум, превысив 77 тыс. руб. за тонну. Рост цен связан с высоким спросом, снижением производства из-за аварий на НПЗ и атак БПЛА.
Правительство России распространило ограничения на экспорт бензина до 31 августа на непосредственных производителей нефтепродуктов.