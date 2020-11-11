У РФ медики інфікувались коронавірусом після щеплення російською вакциною
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В Алтайському краї, що в Росії, у трьох медиків, яким раніше було зроблено щеплення від коронавірусної інфекції COVID-19 вакциною “Супутник V”, тести на коронавірус показали позитивний результат. Про це повідомили у прес-службі регіонального мінохоронздоров’я Алтайського краю, передає УНН, спираючись на російське держінформагентство “ТАРС”.
“Три медика з 42, які першими зробили щеплення від коронавірусної інфекції, заразилися коронавірусом”, — йдеться в повідомленні.
На думку російського МОЗ, вакцина має працювати в два етапи: через три тижні після першої ін’єкції людина отримує друге щеплення. І, на їхню думку, захищеною від COVID-19 людина вважається лише через три тижні після другого щеплення.
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У МОЗ РФ припустили, що імунітет до коронавірусу у медиків до моменту контакту зі збудником COVID-19 сформуватися не встиг.
В українському МОЗ раніше заявили, що жодних переговорів на державному рівні щодо закупівлі чи отриманні російських вакцин проти COVID-19 не ведеться.