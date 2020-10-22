Степанов відповів скептикам з РФ: хай займаються своєю "псевдовакциною"

"Росіяни хай займаються своєю "псевдовакциною". Хай вони спочатку доведуть, що у них є вакцина, а потім коментують, що де і як у інших країнах. Хай собою займаються. Вони вже 5 років не мають нічого іншого, як Україною займатись", - сказав міністр.

Нагадаємо, скептиків з України Степанов закликав вірити в українських вчених і лікарів.

Як повідомляв УНН, доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи.