Степанов відповів скептикам з РФ: хай займаються своєю "псевдовакциною"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов порадив скептикам з Росії займатись власною "псевдовакциною", замість того щоб критикувати українську. Про це він сказав на пресконференції у четвер, передає кореспондент УНН.
"Росіяни хай займаються своєю "псевдовакциною". Хай вони спочатку доведуть, що у них є вакцина, а потім коментують, що де і як у інших країнах. Хай собою займаються. Вони вже 5 років не мають нічого іншого, як Україною займатись", - сказав міністр.
Нагадаємо, скептиків з України Степанов закликав вірити в українських вчених і лікарів.
Як повідомляв УНН, доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи.