Степанов відповів скептикам щодо української вакцини від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав скептиків вірити в українських вчених і лікарів. Про це він сказав під час брифінгу у четвер, говорячи про питання розробки української вакцини від коронавірусу, передає кореспондент УНН.
“Хотів би звернутись до всіх наших скептиків, яких іноді зустрічаєш у пресі, про те, що в Україні це неможливо. Мені здається, що ці наші комплекси національної меншовартості треба вже прибрати. Я вірю в українських вчених, я вірю українським лікарям, я вірю в наші розробки”, — сказав Степанов.
З його слів, для того, щоб це відбувалось, потрібно максимально звернути увагу на українських науковців і лікарів.
“У нас проста мета — відновити все виробництво і розробки вакцин на території нашої країни”, — додав міністр.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував створення унікальної української вакцини від COVID-19.
Як повідомляв УНН, 20 жовтня під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулася нарада, на якій були присутні науковці, залучені до розробки оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19. Під час наради Президенту представили результати доклінічної фази дослідження українського кандидата у вакцини.
На нараді один із розробників — міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов — відзначив, що нинішня розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують.