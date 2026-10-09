У рф хочуть підвищити граничний вік військової служби для жінок: деталі законопроєкту
Київ • УНН
Законопроєкт пропонує підвищити граничний вік служби жінок із 45 до 50 років. Зміни також стосуються терміну перебування в запасі.
російська влада запропонувала підвищити граничний вік військової служби для жінок. Відповідний проєкт закону опубліковано в базі даних держдуми, передає УНН.
Деталі
Законом пропонується збільшити граничний вік перебування на військовій службі для жінок з 45 до 50 років, а також термін перебування в запасі для жінок-офіцерів та жінок з іншими званнями: з 50 до 55 років та з 45 до 50 років відповідно.
Автори законопроєкту у пояснювальній записці до нього зазначають, що в умовах російсько-української війни більшу частину особового складу медичних підрозділів становлять військовослужбовиці, "у тому числі ті, які досягли (досягають) граничного віку перебування на військовій службі".
Також у проєкті закону зазначається, що чинний граничний вік перебування на військовій службі не завжди дає змогу відслужити необхідний строк для отримання пенсії та інших заходів підтримки.
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