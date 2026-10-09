В рф хотят повысить предельный возраст военной службы для женщин: детали законопроекта
Киев • УНН
Законопроект предлагает повысить предельный возраст службы женщин с 45 до 50 лет. Изменения также касаются срока пребывания в запасе.
Российские власти предложили повысить предельный возраст военной службы для женщин. Соответствующий законопроект опубликован в базе данных Государственной думы, передает УНН.
Детали
Законом предлагается увеличить предельный возраст пребывания на военной службе для женщин с 45 до 50 лет, а также срок пребывания в запасе для женщин-офицеров и женщин с другими званиями: с 50 до 55 лет и с 45 до 50 лет соответственно.
Авторы законопроекта в пояснительной записке к нему отмечают, что в условиях российско-украинской войны большую часть личного состава медицинских подразделений составляют военнослужащие-женщины, "в том числе те, которые достигли (достигают) предельного возраста пребывания на военной службе".
Также в законопроекте отмечается, что действующий предельный возраст пребывания на военной службе не всегда позволяет отслужить необходимый срок для получения пенсии и других мер поддержки.
Напомним
В России призывники все чаще сталкиваются с запретом на выезд за границу, причем в отдельных случаях ограничение появляется непосредственно во время прохождения пограничного контроля.