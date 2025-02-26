У Раді відмовилася викликати урядовців щодо ресурсної угоди
Київ • УНН
Депутати не підтримали пропозицію викликати Шмигаля та Свириденко для обговорення деталей ресурсної угоди. Коаліція аргументувала відмову тим, що "урядовцям дуже важко зараз".
Коаліція у Верховній Раді не стала голосувати за пропозицію викликати членів уряду щодо ресурсної угоди, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у середу, пише УНН.
Деталі
"В Раді зараз баталія щодо того, щоб викликати урядовців по деталях угоди…. Вже двічі ставили мою пропозицію про виклик Свириденко і Шмигаля. Але Коаліція відмовляється голосувати. Причому аргументація: "урядовцям дуже важко зараз - не відволікайте їх"….." - написав Железняк.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом 28 лютого 2025 року, імовірно, для підписання угоди щодо корисних копалин.