В Раде отказалась вызывать чиновников по ресурсному соглашению

Коалиция в Верховной Раде не стала голосовать за предложение вызвать членов правительства относительно переговоров о ресурсном соглашении, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в среду, пишет УНН.

Детали

«В Раде сейчас баталия относительно того, чтобы вызвать чиновников по деталям соглашения.... Уже дважды ставили мое предложение о вызове Свириденко и Шмыгаля. Но Коалиция отказывается голосовать. Причем аргументация: «чиновникам очень трудно сейчас - не отвлекайте их».....» - написал Железняк.

Напомним,

Как ранее писал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля 2025 года, предположительно, для подписания соглашения по полезным ископаемым.