У Раді чекають на приїзд Зеленського із заявою про розпуск членів ЦВК

КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Верховній Раді очікують на приїзд Президента України Володимира Зеленського у зв'язку з розглядом питання про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії. Про це повідомила представник Кабміну в парламенті, нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.