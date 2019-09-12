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У Раді чекають на приїзд Зеленського із заявою про розпуск членів ЦВК

У Раді чекають на приїзд Зеленського із заявою про розпуск членів ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Верховній Раді очікують на приїзд Президента України Володимира Зеленського у зв'язку з розглядом питання про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії. Про це повідомила представник Кабміну в парламенті, нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

"Чекають (на приїзд Зеленського - ред.). Напевно, після завершення першої частини нашого засідання. Бо якщо буде голосуватися постанова (про дострокове припинення повноважень членів ЦВК - ред.), я думаю, що він (Президент - ред.) теж хотів би виступити та пояснити свою позицію у такий спосіб", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахімія заявляв, що питання про дострокове припинення повноважень складу Центральної виборчої комісії сьогодні не буде виноситись до сесійної зали парламенту.

Раніше до Верховної Ради України надійшло подання Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії, воно було передане до профільного комітету.

Комітет рекомендував Раді підтримати подання Зеленського на звільнення членів ЦВК. 

Після цього постанову можна виносити на голосування у сесійній залі. Для її ухвалення необхідно 301 голос нардепів.

Додамо, як вдалося дізнатись УНН, фракція ВО "Батьківщина" планує голосувати за зміну складу ЦВК. А у "Слузі народу" заявили про готовність припинити повноваження членів ЦВК уже 12 вересня.

Водночас, фракція "Європейська солідарність" не буде голосувати за це подання Зеленського.

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