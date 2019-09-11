"Батьківщина" визначилася з позицією щодо розпуску ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Фракція ВО "Батьківщина" планує голосувати за зміну складу Центральної виборчої комісії та делегувати свого представника. Про це журналісту УНН повідомив член фракції "Батьківщина" Михайло Волинець.
"…фракція "Батьківщина" буде голосувати за зміну (складу ЦВК – ред.), і ми будемо делегувати туди свого представника", - сказав Волинець.
Як повідомляв УНН, до Верховної Ради України надійшло подання Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії, воно було передане до профільного комітету.
Після цього постанову можна буде винести на голосування у сесійній залі. Для її ухвалення необхідно 301 голос нардепів.
Фракція політичної партії "Європейська солідарність" вже заявила, що не голосуватиме за подання Зеленського про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії.