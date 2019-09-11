"Батькивщина" определилась с позицией относительно роспуска ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Фракция ВО "Батькивщина" планирует голосовать за изменение состава Центральной избирательной комиссии и делегировать своего представителя. Об этом журналисту УНН сообщил член фракции "Батькивщина" Михаил Волынец.
"...фракция "Батькивщина" будет голосовать за смену (состава ЦИК - ред.), и мы будем делегировать туда своего представителя", - сказал Волынец.
Как сообщал УНН, в Верховную Раду Украины поступило представление Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии, оно было передано в комитет.
После этого постановление можно будет вынести на голосование в сессионном зале. Для его принятия необходим 301 голос нардепов.
Фракция политической партии "Европейская солидарность" уже заявила, что не будет голосовать за представление Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии.