В Раде ждут приезда Зеленского с заявлением о роспуске членов ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Верховной Раде ожидают приезд Президента Украины Владимира Зеленского в связи с рассмотрением вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщила представитель Кабмина в парламенте, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Ждут (приезда Зеленского - ред.). Наверное, после завершения первой части нашего заседания. Потому что если будет голосоваться постановление (о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК - ред.), я думаю, что он (Президент - ред.) тоже хотел бы выступить и объяснить свою позицию таким образом", - отметила Верещук.
Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахимия заявлял, что вопрос о досрочном прекращении полномочий состава Центральной избирательной комиссии сегодня не будет выноситься в сессионный зал парламента.
Ранее в Верховную Раду Украины поступило представление Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии, оно было передано в комитет.
Комитет рекомендовал Раде поддержать представление Зеленского на освобождение членов ЦИК.
После этого постановление можно выносить на голосование в сессионном зале. Для его принятия необходим 301 голос нардепов.
Добавим, как удалось узнать УНН, фракция ВО "Батькивщина" планирует голосовать за изменение состава ЦИК. А в "Слуге народа" заявили о готовности прекратить полномочия членов ЦИК уже 12 сентября.
В то же время, фракция "Европейская солидарность" не будет голосовать за это представление Зеленского.