У ПЦУ заявили про спробу захоплення храму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Група осіб спробувала захопити храм та єпархіальне управління Одеської єпархії Православної церкви України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ПЦУ.
"Цієї ночі група людей, яка називає себе прихожанами храму Різдва Христового міста Одеси, спробувала захопити храм та Єпархіальне управління Одеської єпархії ПЦУ. Цими діями керував заборонений у служінні священник Віталій Сеник, який тепер називає себе кліриком Київського Патріархату, котрий, нагадаємо, був офіційно ліквідований 15 грудня 2018 року", - йдеться в повідомленні.
У ПЦУ зазначили, що за допомогою працівників Нацполіції в Одеській області, священикам Одеської єпархії ПЦУ та небайдужим вірянам помісної Української православної церкви, "протизаконним діям вдалося завадити, однак, протистояння триває".
Нагадаємо, у Володимирському соборі Києва з ініціативи Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, яке учасники назвали його "помісним собором" і постановили відновити діяльність патріархату.
Православна церква України скликала синод через "помісний собор", який провів почесний патріарх Філарет. Синод ПЦУ констатував втрату прав Філаретом з управління єпархією, але залишив його в її складі.
Після цього Філарет заявив про створення синоду Київського патріархату.
Крім того, Філарет звинуватив ПЦУ в рейдерському захопленні храмів Української православної церкви Київського патріархату.