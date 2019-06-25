В ПЦУ заявили о попытке захвата храма
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Группа лиц попыталась захватить храм и епархиальное управление Одесской епархии Православной церкви Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
"Этой ночью группа людей, которая называет себя прихожанами храма Рождества Христова города Одессы, попыталась захватить храм и Епархиальное управление Одесской епархии ПЦУ. Этими действиями руководил запрещенный в служении священник Виталий Сеник, который теперь называет себя клириком Киевского Патриархата, который, напомним, был официально ликвидирован 15 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.
В ПЦУ отметили, что с помощью работников Нацполиции в Одесской области, священникам Одесской епархии ПЦУ и неравнодушным верующим поместной Украинской православной церкви, "противозаконным действиям удалось помешать, однако, противостояние продолжается".
Напомним, во Владимирском соборе Киева по инициативе Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, которое участники назвали его "поместным собором" и решили возобновить деятельность патриархата.
Православная церковь Украины созвала синод за "поместный собор", который провел почетный патриарх Филарет. Синод ПЦУ констатировал потерю прав Филаретом по управлению епархией, но оставил его в ее составе.
После этого Филарет заявил о создании Синода Киевского патриархата.
Кроме того, Филарет обвинил ПЦУ в рейдерском захвате храмов Украинской православной церкви Киевского патриархата.