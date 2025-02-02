У Полтаві серед загиблих унаслідок ракетного удару рф ідентифікували ще одну дитину
Київ • УНН
Серед 14 загиблих внаслідок ракетного удару РФ у Полтаві ідентифікували тіло третьої дитини. Загалом загинуло троє дітей віком 7, 9 та 12 років, ще 20 людей постраждали, з них четверо дітей.
У Полтаві серед 14 загиблих унаслідок ракетного удару російських військ ідентифікували тіло ще однієї дитини. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Сьогодні після 20.00 стало відомо, що у Полтаві серед 14 загиблих людей ідентифікували тіло дитини,
Внаслідок ворожого удару загинуло троє дітей - 7,9 та 12 років
Доповнення
Станом на вечір 2 лютого аварійно-рятувальні роботи завершені. Встановлено, що внаслідок ворожого удару загинули 14 людей. Зокрема, відомо було про двох загиблих дітей віком 9 і 12 років. Ще 20 людей постраждали, серед них – четверо дітей.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН через ворожий ракетний удар у Полтаві 6 житлових будинків та дитсадок залишились без теплопостачання.