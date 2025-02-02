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В Полтаве среди погибших в результате ракетного удара рф идентифицировали еще одного ребенка

В Полтаве среди погибших в результате ракетного удара рф идентифицировали еще одного ребенка

Киев  •  УНН

 • 8537 просмотра

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Среди 14 погибших в результате ракетного удара РФ в Полтаве идентифицировали тело третьего ребенка. В общем погибли трое детей в возрасте 7, 9 и 12 лет, еще 20 человек пострадали, из них четверо детей.

В Полтаве среди 14 погибших в результате ракетного удара российских войск идентифицировали тело еще одного ребенка. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Сегодня после 20.00 стало известно, что в Полтаве среди 14 погибших людей идентифицировали тело ребенка,

- говорится в сообщении.

В результате вражеского удара погибли трое детей - 7,9 и 12 лет

Дополнение

По состоянию на вечер 2 февраля аварийно-спасательные работы завершены. Установлено, что в результате вражеского удара погибли 14 человек. В частности, известно было о двух погибших детях в возрасте 9 и 12 лет. Еще 20 человек пострадали, среди них - четверо детей.

Напомним

Как ранее писал УНН из-за вражеского ракетного удара в Полтаве 6 жилых домов и детсад остались без теплоснабжения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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