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У Польщі затримали українку, яка була засуджена в Казахстані за торгівлю людськими органами

Київ • УНН

 • 16569 перегляди

У Польщі затримали 35-річну українку, засуджену в Казахстані до 12 років за торгівлю органами. Жінка була членом міжнародної злочинної групи, яка продавала нирки з 8 країн на чорному ринку.

У Польщі затримали українку, яка була засуджена в Казахстані за торгівлю людськими органами

У вівторок, 11 березня, прокуратура Польщі повідомила, що польські прикордонники затримали українку, засуджену в Казахстані до 12 років ув'язнення за участь в організованій злочинній групі, яка торгувала людськими органами і продала 56 нирок. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами речниці прокуратури Перемишля Марта Петковська, 35-річна жінка, яку польське законодавство про захист персональних даних називає лише Ксенією П., була затримана на залізничному переході між Польщею та Україною на підставі "червоного повідомлення" Інтерполу.

У прокуратурі не пояснили, чому жінка не перебувала у в'язниці в Казахстані на момент затримання на переході або на момент винесення вироку.

За словами прокурорів, затримана перебуває в розшуку Інтерполу з листопада 2020 року. Ксенія П. була визнана винною у діяльності міжнародної злочинної групи, яка з 2017 по 2019 роки здійснювала незаконні операції з органами та тканинами людей, продаючи їх на чорному ринку. 

Вона також звинувачена в незаконному отриманні "нирок від 56 потерпілих у Казахстані, Вірменії, Азербайджані, Україні, Киргизстані, Таджикистані, Узбекистані та Таїланді" з метою отримання фінансової вигоди, а також у тому, що вона "перетворила скоєні злочини на постійне джерело доходу".

Прокуратура подала до суду клопотання про застосування тимчасового арешту строком на один тиждень з метою її екстрадиції до Казахстану.

Зеленський підписав закон про заборону трансплантації органів загиблих військових06.02.25, 14:19 • 46080 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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