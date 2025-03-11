В Польше задержали украинку, которая была осуждена в Казахстане за торговлю человеческими органами
Киев • УНН
В Польше задержали 35-летнюю украинку, осужденную в Казахстане на 12 лет за торговлю органами. Женщина была членом международной преступной группы, которая продавала почки из 8 стран на черном рынке.
Во вторник, 11 марта, прокуратура Польши сообщила, что польские пограничники задержали украинку, осужденную в Казахстане на 12 лет лишения свободы за участие в организованной преступной группе, которая торговала человеческими органами и продала 56 почек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По словам пресс-секретаря прокуратуры Перемышля Марты Петковской, 35-летняя женщина, которую польское законодательство о защите персональных данных называет только Ксенией П., была задержана на железнодорожном переходе между Польшей и Украиной на основании "красного уведомления" Интерпола.
В прокуратуре не объяснили, почему женщина не находилась в тюрьме в Казахстане на момент задержания на переходе или на момент вынесения приговора.
По словам прокуроров, задержанная находится в розыске Интерпола с ноября 2020 года. Ксения П. была признана виновной в деятельности международной преступной группы, которая с 2017 по 2019 годы осуществляла незаконные операции с органами и тканями людей, продавая их на черном рынке.
Она также обвиняется в незаконном получении "почек от 56 пострадавших в Казахстане, Армении, Азербайджане, Украине, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Таиланде" с целью получения финансовой выгоды, а также в том, что она "превратила совершенные преступления в постоянный источник дохода".
Прокуратура подала в суд ходатайство о применении временного ареста сроком на одну неделю с целью ее экстрадиции в Казахстан.
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