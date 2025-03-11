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В Польше задержали украинку, которая была осуждена в Казахстане за торговлю человеческими органами

Киев • УНН

 • 16567 просмотра

В Польше задержали 35-летнюю украинку, осужденную в Казахстане на 12 лет за торговлю органами. Женщина была членом международной преступной группы, которая продавала почки из 8 стран на черном рынке.

В Польше задержали украинку, которая была осуждена в Казахстане за торговлю человеческими органами

Во вторник, 11 марта, прокуратура Польши сообщила, что польские пограничники задержали украинку, осужденную в Казахстане на 12 лет лишения свободы за участие в организованной преступной группе, которая торговала человеческими органами и продала 56 почек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам пресс-секретаря прокуратуры Перемышля Марты Петковской, 35-летняя женщина, которую польское законодательство о защите персональных данных называет только Ксенией П., была задержана на железнодорожном переходе между Польшей и Украиной на основании "красного уведомления" Интерпола.

В прокуратуре не объяснили, почему женщина не находилась в тюрьме в Казахстане на момент задержания на переходе или на момент вынесения приговора.

По словам прокуроров, задержанная находится в розыске Интерпола с ноября 2020 года. Ксения П. была признана виновной в деятельности международной преступной группы, которая с 2017 по 2019 годы осуществляла незаконные операции с органами и тканями людей, продавая их на черном рынке. 

Она также обвиняется в незаконном получении "почек от 56 пострадавших в Казахстане, Армении, Азербайджане, Украине, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Таиланде" с целью получения финансовой выгоды, а также в том, что она "превратила совершенные преступления в постоянный источник дохода".

Прокуратура подала в суд ходатайство о применении временного ареста сроком на одну неделю с целью ее экстрадиции в Казахстан.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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