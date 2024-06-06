У поїздах, які затримуються через аварію у Чехії, перебувають понад 240 пасажирів
Київ • УНН
Понад 240 пасажирів поїздів, що прямують до Перемишля та Чопа, затримуються через лобове зіткнення поїздів у Чехії.
У поїздах, які затримуються внаслідок лобового зіткнення потягів у Чехії, прямують 138 пасажирів до Перемишля та 104 пасажир до Чопа. Про це розповіли в Укрзалізниці, передає УНН.
"Наразі у поїздах, які затримуються через аварію в Чехії, прямують 138 пасажирів до Перемишля та 104 пасажир до Чопа", - повідомили в Укрзалізниці.
Поїзд до Перемишля вже вирушив із Пардубіце. Він прямуватиме із затримкою до 10 годин.
В Укрзалізниці зазначили, що разом із World Central Kitchen вже готується зустріти, нагодувати та розвезти пасажирів з Перемишля та Чопа по Україні.
Нагадаємо
Уночі на території Чехії поїзд Прага-Кошице зіткнувся з вантажним поїздом. За даними поліції, загинули чотири людини, а 22 отримали поранення, включаючи дітей.