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У поїздах, які затримуються через аварію у Чехії, перебувають понад 240 пасажирів

У поїздах, які затримуються через аварію у Чехії, перебувають понад 240 пасажирів

Київ • УНН

 • 37970 перегляди

Понад 240 пасажирів поїздів, що прямують до Перемишля та Чопа, затримуються через лобове зіткнення поїздів у Чехії.

У поїздах, які затримуються внаслідок лобового зіткнення потягів у Чехії, прямують 138 пасажирів до Перемишля та 104 пасажир до Чопа. Про це розповіли в Укрзалізниці, передає УНН

"Наразі у поїздах, які затримуються через аварію в Чехії, прямують 138 пасажирів до Перемишля та 104 пасажир до Чопа", - повідомили в Укрзалізниці. 

Поїзд до Перемишля вже вирушив із Пардубіце. Він прямуватиме із затримкою до 10 годин. 

В Укрзалізниці зазначили, що разом  із World Central Kitchen вже готується зустріти, нагодувати та розвезти пасажирів з Перемишля та Чопа по Україні.

Нагадаємо 

Уночі на території Чехії поїзд Прага-Кошице зіткнувся з вантажним поїздом. За даними поліції, загинули чотири людини, а 22 отримали поранення, включаючи дітей.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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