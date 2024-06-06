В поездах, которые задерживаются из-за аварии в Чехии, находятся более 240 пассажиров

В поездах, которые задерживаются в результате лобового столкновения поездов в Чехии, направляются 138 пассажиров в Перемышль и 104 пассажира в Чоп. Об этом рассказали в Укрзализныце, передает УНН.

"Сейчас в поездах, которые задерживаются из - за аварии в Чехии, направляются 138 пассажиров в Перемышль и 104 пассажира в Чоп", - сообщили в Укрзализныце.

Поезд до Перемышля уже отправился из Пардубице. Он будет следовать с задержкой до 10 часов.

В Укрзализныце отметили, что вместе С World Central Kitchen уже готовится встретить, накормить и развезти пассажиров из Перемышля и Чопа по Украине.

Напомним

Ночью на территории Чехии поезд Прага-Кошице столкнулся с грузовым поездом. по данным полиции, четыре человека погибли и 22 получили ранения, включая детей.