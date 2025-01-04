У Південній Кореї розшифровують чорну скриньку розбитого Boeing

Південоокорейські слідчі в суботу, 4 січня, розраховують зібрати повну розшифровку мовного самописця, витягнутого з уламків літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, який розбився 29 грудня. Про це йдеться в заяві міністерства транспорту Південної Кореї, передає УНН із посиланням на Reuters.

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За словами представників міністерства, слідчі витягли один із двох двигунів літака і планують витягти другий у суботу. Вони також мають намір вивчити хвіст і шасі літака на місці аварії.

Міністерство, яке проводить перевірку всіх літаків Boeing 737-800, що експлуатуються корейськими авіакомпаніями, планує зобов'язати негайно вжити заходів щодо усунення несправностей, якщо їх буде виявлено.

Нагадаємо

У південнокорейському аеропорту Муан розбився Boeing 737-8AS компанії Jeju Air, загинули 179 пасажирів. Причиною катастрофи могло стати зіткнення з птахами та несприятливі погодні умови.

Виконувач обов'язків президента Південної Кореї Чхве Сан Мок розпорядився провести екстрену перевірку безпеки всієї системи роботи авіакомпаній країни.