У Південній Кореї розшифровують чорну скриньку розбитого Boeing

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Слідчі Південної Кореї планують отримати повну розшифровку мовного самописця з розбитого Boeing 737-800 Jeju Air. Триває вивчення двигунів та інших частин літака, що зазнав катастрофи 29 грудня.

Південоокорейські слідчі в суботу, 4 січня, розраховують зібрати повну розшифровку мовного самописця, витягнутого з уламків літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, який розбився 29 грудня. Про це йдеться в заяві міністерства транспорту Південної Кореї, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За словами представників міністерства, слідчі витягли один із двох двигунів літака і планують витягти другий у суботу. Вони також мають намір вивчити хвіст і шасі літака на місці аварії.

Міністерство, яке проводить перевірку всіх літаків Boeing 737-800, що експлуатуються корейськими авіакомпаніями, планує зобов'язати негайно вжити заходів щодо усунення несправностей, якщо їх буде виявлено.

Нагадаємо

У південнокорейському аеропорту Муан розбився Boeing 737-8AS компанії Jeju Air, загинули 179 пасажирів. Причиною катастрофи могло стати зіткнення з птахами та несприятливі погодні умови.

Виконувач обов'язків президента Південної Кореї Чхве Сан Мок розпорядився провести екстрену перевірку безпеки всієї системи роботи авіакомпаній країни. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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