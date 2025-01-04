В Южной Корее расшифровывают черный ящик разбившегося Boeing
Киев • УНН
Следователи Южной Кореи планируют получить полную расшифровку речевого самописца с разбившегося Boeing 737-800 Jeju Air. Продолжается изучение двигателей и других частей самолета, потерпевшего катастрофу 29 декабря.
Южнокорейские следователи в субботу, 4 января, рассчитывают собрать полную расшифровку речевого самописца, извлеченного из обломков самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который разбился 29 декабря. Об этом говорится в заявлении министерства транспорта Южной Кореи, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам представителей министерства, следователи извлекли один из двух двигателей самолета и планируют извлечь второй в субботу. Они также намерены изучить хвост и шасси самолета на месте аварии.
Министерство, которое проводит проверку всех самолетов Boeing 737-800, эксплуатируемых корейскими авиакомпаниями, планирует обязать немедленно принять меры по устранению неисправностей, если они будут обнаружены.
Напомним
В южнокорейском аэропорту Муан разбился Boeing 737-8AS компании Jeju Air, погибли 179 пассажиров. Причиной катастрофы могло стать столкновение с птицами и неблагоприятные погодные условия.
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок распорядился провести экстренную проверку безопасности всей системы работы авиакомпаний страны.