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В Южной Корее расшифровывают черный ящик разбившегося Boeing

В Южной Корее расшифровывают черный ящик разбившегося Boeing

Киев  •  УНН

 • 2621 просмотра

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Следователи Южной Кореи планируют получить полную расшифровку речевого самописца с разбившегося Boeing 737-800 Jeju Air. Продолжается изучение двигателей и других частей самолета, потерпевшего катастрофу 29 декабря.

Южнокорейские следователи в субботу, 4 января, рассчитывают собрать полную расшифровку речевого самописца, извлеченного из обломков самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который разбился 29 декабря. Об этом говорится в заявлении министерства транспорта Южной Кореи, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам представителей министерства, следователи извлекли один из двух двигателей самолета и планируют извлечь второй в субботу. Они также намерены изучить хвост и шасси самолета на месте аварии.

Министерство, которое проводит проверку всех самолетов Boeing 737-800, эксплуатируемых корейскими авиакомпаниями, планирует обязать немедленно принять меры по устранению неисправностей, если они будут обнаружены.

Напомним

В южнокорейском аэропорту Муан разбился Boeing 737-8AS компании Jeju Air, погибли 179 пассажиров. Причиной катастрофы могло стать столкновение с птицами и неблагоприятные погодные условия.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок распорядился провести экстренную проверку безопасности всей системы работы авиакомпаний страны. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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